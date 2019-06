Porsche verliert Recht am Design von 911er-Varianten

Zwei Varianten des Porsche 911 kann nun in der EU theoretisch jedermann nachbauen. Tatsächlich machen will das Autec-Chef Kurt Hesse – wenn auch in klein. Weil er keine Lizenzgebühren an Porsche zahlen will, hatte der Chef des Nürnberger Spielzeugauto-Herstellers Autec beantragt, die...