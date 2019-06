VW baut 36.000 Ladepunkte für E-Autos

VW erhöht den Druck, um den Durchbruch der Elektro-Mobilität zu erzwingen. Der Autobauer kündigte am Donnerstag in Berlin an, 36.000 Ladepunkte in Europa bis 2025 zu errichten. Darunter sind 4000 Ladepunkte für Mitarbeiter des Konzerns. VW investiert nach eigenen Angaben 250 Millionen Euro in den...