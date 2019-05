„Lücken im Regal“ – Beschäftigte bestreiken Edeka-Lager

In der laufenden Tarifrunde im Großhandel in Niedersachsen und Bremen hat die Gewerkschaft Verdi Edeka-Beschäftigte zu einem Warnstreik aufgerufen. Mitarbeitende in den Lagern legen am heutigen Dienstag ihre Arbeit nieder. Betroffen ist auch der Umschlagplatz in Braunschweig mit rund 60...