Schäuble fordert mehr Engagement der Regierung bei Klimapolitik

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) fordert mehr Engagement der Bundesregierung im Kampf gegen die Erderwärmung. "Wir brauchen Entscheidungen, in der Klimapolitik wie anderswo", sagte Schäuble dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ am Freitag. Deutschland habe sich bereits mit Angela Merkel als Umweltministerin in den 1990er Jahren in Kyoto zu Klimazielen verpflichtet. "Es geht nicht, dass man Vereinbarungen trifft, und sie dann nicht erfüllt."

Schäuble lobt Fridays for Future

"Ich kann verstehen, dass junge Leute das nicht akzeptieren", sagte der Bundestagspräsident mit Blick auf die "Fridays for Future"-Bewegung, die für Freitag wieder zu einem großen Klimastreik aufgerufen hat. Es sei gut, dass die Schüler und Studenten Druck machten: "Das ist ein Mut machendes Zeichen, und es kann für Bewegung sorgen."

Schäuble fordert Opferbereitschaft

Die Regierung dürfe in der Klimapolitik nicht vor Entscheidungen zurückschrecken, die als Belastung aufgefasst werden könnten, fügte Schäuble hinzu. "Alle sind sich einig, dass mehr getan werden muss. Dann muss man sich aber von der Haltung verabschieden, dass es niemanden belasten darf."

Marktwirtschaftliche Lösungen?

Man müsse den Menschen sagen, dass der Verbrauch von fossilen Brennstoffen teurer werde, unterstrich der CDU-Politiker: "Ich bin sehr für marktwirtschaftliche Lösungen. Aber das heißt, dass Kosten für die Umwelt eingepreist werden." Die große Koalition diskutiert seit Monaten über nächste Schritte in der Klimapolitik, wie zum Beispiel einer CO2-Steuer.epd