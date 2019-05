Mietpreisbremse: Mieterbund begrüßt Barley-Pläne

Justizministerin Katarina Barley will die Mietpreisbremse verschärfen. Zuspruch erhält sie dabei vom Deutschen Mieterbund.

Der Direktor des Deutschen Mieterbunds, Lukas Siebenkotten, hat den Vorschlag von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) zur Verschärfung der Mietpreisbremse begrüßt. "Es ist richtig, wenn Mieter rückwirkend zu viel gezahltes Geld vom Vermieter zurückverlangen könnten", sagte er am Montag bei NDR Info. Bislang müssen Eigentümer erst ab demjenigen Zeitpunkt die überhöhte Miete reduzieren, an dem sie vom Mieter dafür gerügt werden. Barley will das ändern.

Laufende Mietverhältnisse machen 90 Prozent aus

Siebenkotten sagte, er erwarte von der geplanten Gesetzesverschärfung jedoch keine allgemeine mietdämpfende Wirkung. "Die Mietpreisbremse betrifft nur Neu- und Wiedervertragsmieten, aber nicht die laufenden Verhältnisse, die mehr als 90 Prozent aller Mietverhältnisse ausmachen." Dafür sei eine Deckelung des Mietanstiegs nötig. Um den Markt zu beruhigen, schlug Siebenkotten vor, Mieten für einen begrenzten Zeitraum, zum Beispiel fünf Jahre lang, nur noch in Höhe der Inflationsrate steigen zu lassen. "Außerdem müssten dafür mehr Sozialwohnungen gebaut werden", sagte er.

Mieter sollen Geld zurückfordern können

Barley hatte angekündigt, ihr Ministerium werde in Kürze einen Referentenentwurf vorlegen. Vermieter sollten künftig zu viel erhaltene Miete zurückzahlen müssen: "Wir haben festgestellt, dass der Punkt verbessert werden muss, dass Mieter auch rückwirkend Geld verlangen können, und das werden wir deshalb auch ändern." Bisher müssen Vermieter bei einem erkannten Verstoß gegen die Mietpreisbremse erst ab dem Zeitpunkt die Miete reduzieren, an dem der Mieter den Vermieter rügt.epd