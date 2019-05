Braunschweiger Presse-Großhändler Salzmann fusioniert

Der Zeitungs- und Zeitschriften-Großhändler Salzmann in Braunschweig fusioniert mit der Presse-Distributions-Gesellschaft (PDG) in Bielefeld. Das teilte PDG-Geschäftsführer André Matysik am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Bielefelder übernehmen zum 1. Juli die operative Leitung, wodurch...