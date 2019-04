Bericht: Unmut in Bayern-AfD über Umgang mit Spendenaffären

München In der Bayern-AfD gibt Ärger über das Vorgehen der Parteispitze in der Affäre um dubiose Wahlkampfspenden. An der Basis gebe es großen Unmut, dass die Partei eine Million Euro für mögliche Strafzahlungen zurückgelegt habe und diese Strafen womöglich aus Mitgliedsbeiträgen gezahlt werden. Das sagte Vize-Landeschef Gerold Otten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dem Bericht zufolge kursiert in sozialen Netzwerken ein Aufruf von bayerischen AfD-Politikern, in dem diese fordern, dass die betroffenen Parteikollegen für finanzielle Schäden persönlich aufkommen sollen.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder