Wolfsburg. VW erwägt Insidern zufolge, einen großen Anteil an seinem chinesischen Elektroauto-Partner JAC zu kaufen. Die Pläne seien aber noch im Anfangsstadium.

Insider – VW prüft größere Beteiligung an China-Partner JAC

Volkswagen erwägt Insidern zufolge, einen großen Anteil an seinem chinesischen Elektroauto-Partner JAC zu kaufen. Die Pläne seien aber noch im Anfangsstadium, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Chinesische Regierung lockert Auflagen

Die Regierung in Peking hatte vergangenes Jahr die Auflagen für ausländische Beteiligungen an chinesischen Autobauern gelockert. Auf Anfrage teilte VW mit, die Auswirkungen für das eigene Geschäft sowie für die Joint Venture Partner zu prüfen. Diesbezüglich würden alle möglichen Optionen mit allen Anteilseignern untersucht, um den langfristigen Erfolg in China zu sichern. rtr