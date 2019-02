Brinkhaus will "Generalüberprüfung" des Bundeshaushalts

Berlin Eine "Generalüberprüfung" des Bundeshaushalts verlangt der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus. "Wir brauchen ein Projekt "Haushalt 2030"", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag" und erläuterte: "Der Bundeshaushalt ist durch die verschiedenen Koalitionen und gesellschaftlichen Bedürfnisse immer größer und komplexer geworden. Jetzt ist die Zeit, das alles mal wieder auf den Stock zu setzen und zu überprüfen, was wirklich wichtig ist und wo unsere Prioritäten liegen." Er denke an eine grundsätzliche Debatte, sagte Brinkhaus.