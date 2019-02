USA informieren Russland formal über INF-Ausstieg

Washington Die US-Regierung will Russland heute auf diplomatischem Weg offiziell über die Kündigung des Vertrages zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen informieren. US-Präsident Donald Trump und US-Außenminister Mike Pompeo hatten in Washington öffentlich den Ausstieg aus dem sogenannten INF-Vertrag angekündigt und erklärt, dass sich die USA ab heute nicht mehr an die Verpflichtungen des Vertrags gebunden fühlen. Endgültig aufgelöst ist das Abkommen aber erst sechs Monate nach solch einer Aufkündigung.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder