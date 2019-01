Migranten aus Mittelamerika bewerben sich für Mexiko-Visa

Mexiko-Stadt Tausende Migranten aus Mittelamerika haben sich in Mexiko für humanitäre Visa registrieren lassen. In den vergangenen Tagen seien mehr als 4000 Anträge aufgenommen worden, teilte die Migrationsbehörde Mexikos mit. Mit den Visa möchte Mexiko die Weiterreise der Menschen an die US-Grenze verhindern. Der größte Teil der Antragsteller stammt aus Honduras. Auch Migranten aus El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Haiti und Brasilien hätten sich für das temporäre Visum beworben, mit welchem die Migranten in Mexiko arbeiten und medizinische Versorgung in Anspruch nehmen dürfen.

