Labour-Partei stellt Misstrauensantrag gegen Regierung

London Die oppositionelle Labour-Partei in Großbritannien stellt einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Premierministerin Theresa May. Das kündigte Labour-Chef Jeremy Corbyn im Parlament in London an, nachdem May die Abstimmung über das Brexit-Abkommen mit der EU klar verloren hatte. May ist bereit, sich bereits morgen dem Votum der Abgeordneten zu stellen. Das Unterhaus hatte vorher das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen deutlich abgelehnt. Ein erfolgreiches Misstrauensvotum ist der einzig gangbare Weg, wie die Opposition eine Neuwahl auslösen kann.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder