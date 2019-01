EU-Parlamentarier mit emotionalem Appell an Briten

Berlin In einem emotionalen Brief haben mehr als hundert Abgeordnete des EU-Parlaments die Briten gebeten, in der EU zu bleiben. "Wir bitten darum, im Interesse der nächsten Generation den Austritt zu überdenken", heißt es im Entwurf des Schreibens, das Anfang der Woche in Großbritannien veröffentlicht werden soll. Man habe den enormen Einfluss der britischen Politiker und Bürger in den vergangenen 40 Jahren sehr geschätzt und würde das außergewöhnliche Know-how der Kollegen vermissen, zitierte die Funke Mediengruppe aus dem Schreiben.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder