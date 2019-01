"Gelbwesten"-Protest in Frankreich - Nachahmer in London

Paris In Frankreich sind erneut Zehntausende Menschen aus Protest gegen die Regierung auf die Straßen gegangen. Rund 84 000 "Gelbwesten" seien im ganzen Land gezählt worden, wie französische Medien unter Berufung auf das Innenministerium berichteten. Es war bereits das neunte Protestwochenende in Folge. Teils kam es zu Spannungen zwischen Polizei und Protestierenden. Von gravierenden Ausschreitungen wurde aber vorerst nichts bekannt. In London fand die Bewegung Nachahmer. Tausende demonstrierten in der britischen Hauptstadt gegen die Regierung von Premierministerin Theresa May.