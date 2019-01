Bundesinnenministerium kündigt "Cyber-Abwehrzentrum plus" an

Köln Unter dem Eindruck hundertfachen Datendiebstahls hat das Bundesinnenministerium Verbesserungen in der Abwehr entsprechender Attacken angekündigt. Das Cyber-Abwehrzentrum, das im konkreten Fall die Ermittlungen führe, werde verbessert, sagte der parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer. Er kündigte ein "Cyber-Abwehrzentrum plus" an. Das Innenressort werde in den nächsten Monaten zudem einen Entwurf für ein zweites IT-Sicherheitsgesetz vorlegen, so Mayer weiter.