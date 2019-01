Christian Lindner wird 40: Der Dinosaurier unter den Parteichefs

An einem nasskalten Winterabend steht Christian Lindner in der Berliner Parteizentrale, sieht eigentlich aus wie immer, fühlt sich aber nicht so. „Vom Bambi zum Dinosaurier in einem Jahr“, sagt Lindner. Und zuckt schicksalsergeben die Achseln. Die Runde aus Parteifreunden und Journalisten horcht...