kh fklj lkghgf

18.06.2018, Niedersachsen, Barsinghausen: Ein Streifenwagen der Polizei fährt nahe einer Grundschule vorbei am Fundort einer Leiche, an dem ein Fahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) steht. Bei der in Barsinghausen bei Hannover entdeckten Leiche handelt es sich nach Angaben der Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit um eine vermisste 16-Jährige. Man gehe nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei dem Opfer um eine Jugendliche aus der Nachbarschaft handele. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++