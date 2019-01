Rotterdam Die niederländische Justiz hat zwei von vier in Rotterdam festgenommene Terrorismus-Verdächtige freigelassen. Das hatte der Haftrichter angeordnet. Die Männer waren vor dem Jahreswechsel festgenommen worden unter dem Verdacht, einen Terror-Anschlag vorzubereiten. Ein fünfter Mann, der in Mainz festgenommen worden war, soll in die Niederlande ausgeliefert werden. Einzelheiten über den Verdacht teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder