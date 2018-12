Terrorverdächtiger in Mainz gefasst – Spur nach Rotterdam

Nach der Festnahme eines 26 Jahre alten Syrers am Samstag in Mainz soll der Terrorverdächtige an die Niederlande ausgeliefert werden. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz werde dazu schnellstmöglich den Erlass eines Auslieferungshaftbefehls beantragen, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Der...