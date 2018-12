Markus Söder beharrt auf deutschen Grenzkontrollen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Forderungen der EU-Kommission nach Abschaffung der Kontrollen an den EU-Binnengrenzen abgelehnt. „Europa ist auf einem guten Weg, was den Schutz der Außengrenzen angeht – aber noch nicht am Ziel“, sagte der designierte CSU-Vorsitzende unserer Redaktion....