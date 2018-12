Laschet: CDU braucht alle drei Bewerber um Parteivorsitz

Berlin Bei der Wahl der neuen CDU-Führung auf dem Parteitag in Hamburg darf es aus Sicht von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet keine Verlierer unter den drei Bewerbern geben. Es werde einen Gewinner geben und zwei Nicht-Gewinner. Aber alle drei würden in der Politik gebraucht, sagte Laschet der "Rheinischen Post". Er wünsche sich, dass alle drei auch in Zukunft für die CDU sichtbar bleiben. Um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende bewerben sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz.

