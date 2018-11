Bundesumweltministerium: Fünf-Punkte-Plan gegen Plastikmüll

Berlin Das Bundesumweltministerium will Wasserspender an öffentlichen Orten fördern. "In den Städten soll es überall gut erreichbar Nachfüllstationen für Wasserflaschen geben", heißt es in einem Fünf-Punkte-Plan von Ministerin Svenja Schulze. Den Plan gegen unnötige Plastikprodukte und für mehr Recycling hat die SPD-Politikerin in Berlin vorgestellt. Nach dem Vorbild der Reduzierung von Plastiktüten soll der Handel sich nun auch selbst verpflichten, überflüssige Verpackungen zu vermeiden - etwa Kunststoffverpackungen für Obst und Gemüse.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder