Brüssel Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das von der EU gebilligte Brexit-Vertragspaket als diplomatisches Kunststück gewertet, sieht aber noch große Herausforderungen. Das sei ein historischer Tag, der sehr zwiespältige Gefühle auslöse, sagte Merkel in Brüssel. Es sei tragisch, dass Großbritannien die EU nach 45 Jahren verlasse. Großbritannien will die EU am 29. März kommenden Jahres verlassen. Das nun verabschiedete Vertragswerk benötigt noch den Segen des britischen Parlaments.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder