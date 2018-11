US-Botschaft: Mögliche Terrorgefahr im Kongo

Kinshasa Die US-Botschaft im Kongo hat "glaubwürdige und konkrete" Hinweise auf eine mögliche terroristische Bedrohung von US-Regierungsstellen in der Hauptstadt des Landes. Das teilte die Botschaft in Kinshasa auf ihrer Webseite mit, ohne konkreter zu werden. Die Botschaft werde daher am Montag geschlossen bleiben. Die Auslandsvertretung rief US-Bürger in Kinshasa und dem restlichen Land zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. In dem zentralafrikanischen Land kommt es immer wieder zu Unruhen - vor allem im Ost-Kongo.

