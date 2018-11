Gabriel: Merz irrt beim Asylrecht

Sigmar Gabriel weist die Kritik des früheren Unionsfraktionschefs Friedrich Merz am deutschen Asylrecht zurück. Nicht das individuelle Recht auf Asyl für politisch Verfolgte sei das Problem, so der Ex-SPD-Chef, sondern die hohe Zahl an Bürgerkriegsflüchtlingen und natürlich auch die wachsende Zahl...