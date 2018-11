Brexit-Vertrag: London und Brüssel "im Prinzip" einig

Brüssel Vor dem Brexit-Gipfel am Sonntag sind die Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens einen entscheidenden Schritt weiter - aber noch nicht am Ziel. Beide Seiten einigten sich "im Prinzip" auf eine politische Erklärung zu ihren künftigen Beziehungen nach dem EU-Austritt Großbritanniens 2019. Trotzdem bleiben offene Punkte, und die britische Premierministerin Theresa May plant für Samstag eine allerletzte Verhandlungsrunde in Brüssel. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen.

