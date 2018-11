Asia Bibi an geheimem Ort in Pakistan

Islamabad Die Christin Asia Bibi befindet sich weiter in Pakistan. Das erklärte das Außenministerium in Islamabad. Bibi war eine Woche nach dem Freispruch vom Vorwurf der Gotteslästerung gestern Abend auf freien Fuß gesetzt worden. 2010 war sie deswegen im vorwiegend muslimischen Pakistan zum Tode verurteilt worden. Lokale Medien berichteten erst, Bibi sei vom Gefängnis in der Stadt Multan in der Provinz Punjab an einen "unbekannten Ort" gebracht worden. Das hatte Spekulationen ausgelöst, sie habe das Land verlassen.