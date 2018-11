Trump warnt nach Wahl-Erfolg der Demokraten vor Machtspielen

Washington US-Präsident Donald Trump geht nach dem Verlust des Repräsentantenhauses bei der Kongresswahl in den USA in die Offensive: Er warnte die Demokraten davor, mit ihrer nun gewonnenen Mehrheit in der Kammer im US-Parlament Ermittlungen gegen ihn und seine Regierung einzuleiten. Im Senat verteidigten Trumps Republikaner ihre Macht. Der US-Präsident drohte für den Fall von Machtspielen Untersuchungen im Senat gegen die Demokraten unter anderem wegen durchgesickerter vertraulicher Informationen an. Beide Seiten könnten dieses Spiel spielen, schrieb Trump auf Twitter.

