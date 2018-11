Seehofer schickt Maaßen in den einstweiligen Ruhestand

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Das teilte Seehofer am Montag in Berlin mit.Er habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um diesen Schritt gebeten, sagte Seehofer am Montag in Berlin. Auslöser seien...