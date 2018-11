Spahn will "Neustart für die CDU"

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mit seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz eine grundlegende Belebung der Partei erreichen. "Ich will einen Neustart für die CDU. Für Deutschland", sagte Spahn in einem Videoclip. Er kritisierte: "Die CDU ist das Herz unserer Demokratie. Wir haben zugelassen, dass dieses Herz an Kraft verliert." Inhaltlich nennt der 38-Jährige in dem kurzen Video als Ziele unter anderem "keine Kompromisse" bei Rechtsstaat und Sicherheit, die Gestaltung der Globalisierung "mit einem starken Europa" und die Entlastung von Familien.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder