Angela Merkel will Parteivorsitz abgeben – wer wird Nachfolger?

Angela Merkel tritt als CDU-Chefin ab. Beim Bundesparteitag ihrer Partei im Dezember wird sie nicht mehr für den Vorsitz kandidieren, sagte sie auf einer Pressekonferenz nach der Hessen-Wahl am Montag. In ihrer Partei ist eine Debatte um ihre Nachfolge entbrannt. Merkel hatte ihren Entschluss am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht und bestätigte dies später bei einem Auftritt in Berlin. Ihr Amt als...