Altmaier zum Fall Patrick K.: Urteil genau prüfen

Istanbul Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat während seines Türkeibesuchs angekündigt, dass die Bundesregierung das Urteil gegen den dort inhaftierten Patrick K. "sehr genau" prüfen werde. K. war am Morgen von einem Gericht im südosttürkischen Sirnak wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Er ist einer von fünf Deutschen, die aus Sicht der Bundesregierung "aus politischen Gründen" in der Türkei in Haft sind.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder