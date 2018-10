Leipzig In der Polizeifachschule in Leipzig sollen Schüler in einer internen Chat-Gruppe rassistische Nachrichten verfasst haben. Nach umgehender Prüfung des Chatprotokolls sei gegen einen von ihnen ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, um den Sachverhalt schnellstmöglich aufzuklären. Das teilte das Präsidium der sächsischen Bereitschaftspolizei mit. Rassistisches Gedankengut habe in den Reihen der Polizei keinen Platz und dürfr unter keinen Umständen toleriert oder verharmlost werden.

