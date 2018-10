Trump: Festnahmen im Fall Khashoggi "großer erster Schritt"

Washington Saudi-Arabien hat den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi bestätigt. US-Präsident Donald Trump hat die Festnahmen in Saudi-Arabien im Zusammenhang mit Khashoggis Tod begrüßt, hält den Fall aber noch nicht für restlos aufgeklärt. Es sei nur ein erster Schritt, aber "ein großer erster Schritt", sagte Trump in Arizona. Er wollte keine öffentlichen Zweifel an der offiziellen Darstellung Saudi-Arabiens äußern, sagte aber auch: "Wir haben einige Fragen." Er wolle deshalb mit Kronprinz Mohammed bin Salman sprechen.

