Verletzte bei hochrangigem Sicherheitstreffen in Afghanistan

Kabul Bei einem hochrangig besetzten Sicherheitstreffen in der südafghanischen Provinzhauptstadt Kandahar sind zwei US-Soldaten verwundet worden. Sie seien bei einem "innerafghanischen Zwischenfall" im Gouverneurspalast ins Kreuzfeuer geraten, sagte der Sprecher der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support", Knut Peters. Die beiden verwundeten Soldaten seien medizinisch versorgt und evakuiert worden. An dem Treffen hatte auch der neue Nato-Oberbefehlshaber in Afghanistan, General Scott Austin Miller, teilgenommen. Laut Peters blieb er unverletzt.