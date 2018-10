EU-Gipfel: Brexit-Verhandlungen bislang nicht ausreichend

Brüssel Nicht ausreichend - so bezeichneten Kanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel die bisherigen Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien. Ungeachtet intensiver Verhandlungen seien nicht genug Fortschritte erzielt worden, hieß es am späten Abend aus EU-Kreisen. Bislang sei zwar kein Sondergipfel geplant, dazu sei man aber bereit, wenn es keine entscheidenden Fortschritte gebe. Am Donnerstag geht es in Brüssel um die Themen Migration, Sicherheit und Euro-Reformen.

