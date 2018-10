Merkel gibt Regierungserklärung vor EU-Gipfel ab

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt heute Mittag im Bundestag eine Regierungserklärung zur Europapolitik ab. Dabei steht der EU-Gipfel im Vordergrund, der am Abend in Brüssel mit Gesprächen über den Stand der Brexit-Verhandlungen beginnt. Die britische Regierungschefin Theresa May wird den 27 anderen Staats- und Regierungschefs erläutern, wie sie sich eine Lösung der noch offenen Fragen beim Austritt aus der EU vorstellt. Er soll am 29. März über die Bühne gehen. Die Verhandlungen sind in einer Sackgasse.

