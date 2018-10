Kiel Mit Spannung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel heute beim Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel erwartet. Der Auftritt der CDU-Vorsitzenden gilt als Stimmungstest vor dem Wahlparteitag Anfang Dezember in Hamburg. Der Vorsitzende des Unions-Nachwuchses, Paul Ziemiak, hatte gestern bereits zu Beginn des dreitägigen Treffens Kritik an Merkel geübt und angesichts verheerender Umfragewerte für die Union mehr Bereitschaft zur Erneuerung eingefordert.

