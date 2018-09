Seehofer Kehrtwende: AfD stellt sich gegen den Staat

Für Horst Seehofer sind es stürmische Zeiten. Vor dem CSU-Parteitag an diesem Samstag in München sind seine mauen Beliebtheitswerte im ZDF-Politbarometer noch einmal richtig in den Keller gegangen. Im Juni bewerteten 41 Prozent seinen Kurs in der Flüchtlingspolitik als gut, jetzt sind es nur noch...