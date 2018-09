Fall Maaßen: Zerreißprobe der Koalition ist nur verschoben

Pünktlich um neun Uhr am Donnerstagmorgen stand Bundesinnenminister Horst Seehofer am Rednerpult im Bundestag. Es ist Haushaltswoche, Seehofer gab Auskunft über die Arbeit seines Ministeriums. Vor allem verteidigte der CSU-Chef jedoch sein Festhalten an Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen....