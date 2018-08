Zahl der staatlich unterstützten Asylbewerber sinkt weiter

Wiesbaden Die Zahl der vom Staat unterstützten Asylbewerber ist in Deutschland 2017 im zweiten Jahr in Folge deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhielten rund 470 000 Menschen Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind 36 Prozent weniger als im Vorjahr. Nach Angaben eines Statistikers erfasst die Erhebung nicht alle in Deutschland lebenden Asylbewerber. Beispielsweise könnten Menschen mit Vermögen oder eigenem Einkommen den Status eines Asylbewerbers haben, aber keine staatlichen Leistungen erhalten.

