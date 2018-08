Istanbul Die Türkei will künftig elektronische Geräte aus den USA boykottieren. Das kündigte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan als Reaktion auf die US-Sanktionen an. "Wenn die USA iPhones haben, dann haben wir Samsung", sagte Erdogan vor Anhängern seiner Partei AKP in Ankara. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag verkündet, einige Strafzölle gegen die Türkei zu verdoppeln. Die Lira, die seit Monaten schwächelt, ging daraufhin in den freien Fall.

