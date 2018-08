Erdogan droht Trump mit Ende der Allianz von Türkei und USA

Am 24. Juni wähnte sich der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Ziel seiner Wünsche. Mit dem Wahlsieg des 64-Jährigen trat das neue Präsidialsystem in Kraft, das dem Mann an der Spitze praktisch unbeschränkte Vollmachten zubilligt. Der politische Freifahrtschein für Erdogan bringt den...