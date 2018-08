Debatte über "allgemeine Dienstpflicht" und Wehrpflicht

Berlin In der CDU ist eine Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht oder die Einführung einer "allgemeinen Dienstpflicht" für Männer und Frauen etwa in sozialen Bereichen in Gang gekommen. Beim Wehrbeauftragten der Bundeswehr, Hans-Peter Bartels, stießen beide Ideen auf Zurückhaltung. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte der "FAZ", sie rechne nicht mit einer einfachen Rückkehr zur Wehrpflicht, wolle aber über eine "allgemeine Dienstpflicht" reden. Beim Parteitag Ende des Jahres solle das Thema als eine "Leitfrage" beschlossen werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder