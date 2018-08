Seehofer löst Kritik und Spott aus

Berlin (dpa) – Bundesinnenminister Horst Seehofer hat mit dem Kampagnen-Vorwurf an seine Gegner und seiner Twitter-Ankündigung Kritik und Spott auf sich gezogen. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer griff den CSU-Vorsitzenden für dessen Aussagen in einer Bierzelt-Rede scharf an. "Horst Seehofer schlägt wie ein angeschlagener Boxer vor dem endgültigen Niederschlag wild um sich", sagte Theurer dpa. Seehofer schimpfe ganz im Stil von US-Präsident Donald Trump auf die Medien. Die Heute-Show spottete: "Horst #Seehofer will in Zukunft twittern. Er sucht nur noch die richtige Teletextseite."

