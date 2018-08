Deutschlandtrend: Union in Umfrage in Rekordtief – AfD auf Rekordhoch

Nach dem unionsinternen Asylstreit sind CDU und CSU im ARD-Deutschlandtrend in der Wählergunst auf ein Rekordtief gefallen. Der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage zufolge kämen die Unionsparteien auf 29 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Prozentpunkt weniger als Anfang...