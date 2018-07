Prozess gegen Trumps ehemaligen Wahlkampfchef begonnen

Washington Mit der Auswahl von Geschworenen hat der Prozess gegen den ehemaligen Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, begonnen. Die Jury besteht aus sechs Frauen und sechs Männern, wie die "New York Times" und andere Medien berichteten. Manafort muss sich wegen Steuer- und Bankbetrugs vor Gericht verantworten. Er wird beschuldigt, den Behörden Einkünfte in Millionenhöhe verschwiegen zu haben, die er als politischer Berater in der Ukraine machte. Außerdem soll er Banken belogen zu haben, um Millionen-Kredite zu bekommen.

