SPD, CDU und CSU sind als Volksparteien auf dem Niedergang

Markus Söder kämpft. Der bayerische Ministerpräsident hat in seinem Kalender so viele Termine wie nie. Er weiht das bayerische Flüchtlingsamt ein, besucht eine Obdachlosenunterkunft und die Bayreuther Festspiele. Der CSU-Politiker muss am 14. Oktober nicht nur eine Landtagswahl gewinnen. Er muss...