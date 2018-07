Tunesien will Sami A. nicht nach Deutschland ausliefern

Der von den deutschen Behörden nach Tunesien abgeschobene Islamist Sami A. kommt vorläufig auf freien Fuß. Ein Untersuchungsrichter ordnete am Freitag seine Freilassung an, bestätigte Sofiène Sliti, der Sprecher der Anti-Terror-Justizbehörde, dieser Redaktion. „Er ist jetzt in Tunesien ein freier...