MeTwo – Migranten erzählen vom Rassismus im Alltag

Der Fall des Star-Fußballers Mesut Özil zieht immer weitere Kreise. Unter dem Hashtag #MeTwo teilen gerade Tausende Twitter-Nutzer ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland. Binnen weniger Tage nahm die Aktion, deren Initiator Ali Can ist, mächtig Fahrt auf. Was steckt dahinter?„Wir...